サッカー元日本代表の徳永悠平さんが五島市でサッカー教室を開きました。 （徳永悠平さん） 「顔を上げる 右足、左足をより使えるようになると良い」 子どもたちを指導するのはV・ファーレン長崎でも活躍したサッカー元日本代表の徳永悠平さんです。 教室は官民でつくる実行委員会が主催し、4つのクラブチームの小学生およそ50人が基礎の大切さを学びました。 徳永さんは具体的なアドバイスと