徳島県の高校ＰＴＡ連合会や同安全互助会の口座から、多額の現金を横領したとして、元会長の男（５１）が再逮捕されました。徳島県警が１１月１９日、業務上横領の疑いで再逮捕したのは、徳島県高等学校ＰＴＡ連合会や同連合会ＰＴＡ安全互助会の会長を務めていた、兵庫県洲本市の会社員・山本裕史容疑者（５１）です。県警によると、山本容疑者は２０２３年３月から６月までの間に、ＰＴＡ連合会や同安全互助会の預金口座か