日本銀行の小枝淳子審議委員は２０日、新潟市で講演し、「金利の正常化を進めることが、将来に意図せざるゆがみをもたらさないためにも必要だ」と述べた。一時的な要因を除いた「基調的な物価上昇率」については「総合的に見て２％くらいになってきている」と指摘し、日銀が目標とする「２％の物価安定目標」の実現が近づいているとの認識を示した。日銀は経済や物価が見通しに沿って推移し、目標の実現が近づけば利上げを判断