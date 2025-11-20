JA熊本果実連が子どもたちに熊本産のミカンのおいしさを感じてもらおうと「興津早生(おきつわせ)」の品種などを玉名市の保育園に贈りました。果実連のPR公式キャラクター「ジューシーくん」も登場して園児とダンスをし、熊本ミカンに関する紙芝居も披露しました。果実連では、県内100の幼稚園や保育園にもミカンを贈ります。