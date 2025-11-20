肌寒い日や疲れたとき、ふと食べたくなるやさしいおうどん。料理家・上田淳子さんが教えてくれたのは、鶏肉のうまみとだしの香りがじんわり広がるあんかけうどん。作り方はシンプルでも、食べるほどに深い味わい。笑顔がこぼれるおいしさです。実家の味といえばこのうどん。たっぷりの具材と、しっかりとしたとろみは満足感があって、子どものころから大好きでした！上田淳子さん『あんかけうどん』のレシピ材料（2人分）と作り方