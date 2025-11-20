ふるさと納税制度で多額の寄付を集めたことを理由に特別交付税を大幅に減額したのは違法だとして、大阪府泉佐野市が国に減額決定の取り消しを求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が10月9日、大阪高裁であった。牧賢二裁判長は減額決定を違法とした一審判決を支持し、国の控訴を棄却した。 特別交付税は災害などで特別の財政需要が生じた自治体に国が配る。泉佐野市の千代松大耕（ひろやす）市長は判決を受け「交付税行政を正す意