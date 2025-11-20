北海道を拠点にタレントとして活動し、“Ｆビレッジ”の魅力を発信する「Ｆビレッジアンバサダー」を務める滝谷美夢が、自身初となる単独イベント『ＭｅＹｏｕＲｅｍｉｘ（ミーユーリミックス）』を来年２月１４日に札幌の「ｃｕｂｅｇａｒｄｅｎ」で開催することが２０日、所属事務所から発表された。イベントでは歌唱に挑戦することも決まっており、ＤＴＭユニット「パソコン音楽クラブ」作詞、作曲、プロデュースに