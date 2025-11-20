オリックスは２０日、６日から高知のＩＮＯＵＥ・東部スポーツパーク野球場で行っていた秋季キャンプを打ち上げた。この日は午前のみの練習で投手、野手ともに軽めのメニュー。投手主将を務め、今秋からサイド気味の新フォームに取り組んでいる阿部は「２月からまた競争が始まります。ここから２か月ちょっと、しっかりと自覚を持って準備して、来季はリーグ優勝、日本一を目指して頑張っていきましょう」と手締めのあいさつで訴