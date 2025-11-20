国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）が１９日、男子のＦＩＦＡランキングを発表し、アジア勢最上位の日本は前月より１つ順位を上げ、１８位となった。来年６月に開幕する北中米Ｗ杯本大会（４８チーム参加、１２か国ずつポット４まで）の組み合わせで、初めてポット２に入ることが確実となった。１２月５日（日本時間６日）に米ワシントンで、Ｗ杯組み合わせ抽選会が行われる。他のアジア勢は、イランが２０位、韓国が２２位、オース