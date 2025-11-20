きょう20日の鹿児島県本土は放射冷却の影響で、今季一番の寒さとなったところがありました。 姶良市の海岸では。 姶良市脇元の海岸です。20日あさはよく晴れて放射冷却が効いたため、陸地の冷たい空気が鹿児島湾に流れ込み、霧となって立ち上る「けあらし」が現れました。 海岸からは大隅半島から昇る朝日が見られ、近所の住民らが幻想的な風景を眺めながら朝の散歩を楽しんでいました。 「素晴らしい、元気をもらいます」