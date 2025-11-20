20日の県内は高気圧に覆われ晴れたため放射冷却が効き県内全ての地点で氷点下となりました。氷に朝日が反射して幻想的な風景が見られた20日朝の上田市菅平。最低気温は氷点下8.9度で今シーズン一番の冷え込みとなりました。道路のわきには数日前に降った雪が残り子どもたちはダウンジャケットなどを着込み登校していました。女性「ええ、寒かったです、すごい」男性「菅平の場合はこれぐらい冷えるのは正常ですね」20日朝の