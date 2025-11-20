中国外務省が、日本への渡航を当面控えるよう中国人に注意喚起した──。見出しだけ見ると「インバウンド相場は終わり」「中国人観光客に頼ってきた日本株は逆風」といった連想が広がり、SNSでも「インバウンド関連は総崩れだ」と悲観論が飛び交っている。しかし一方で、日本株全体は円安と賃上げを追い風に過去最高値圏、「サナエノミクス」と呼ばれる相場が続く。今回の渡航自粛要請は、本当にインバウンド需要の崩壊を意味する