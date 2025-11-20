日経平均株価が大幅上昇しています。アメリカの半導体大手「エヌビディア」の決算が市場予想を上回ったことを受け、一時2000円以上値上がりしました。買い注文が一色となった東京市場は、全面高の展開となりました。平均株価は、取引時間中としては3日ぶりに節目の5万円を回復しました。相場を押し上げたのは、アメリカの半導体大手「エヌビディア」の好決算で、業績見通しなどが市場予想を上回りました。AI（人工知能）向け需要が