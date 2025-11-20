【新興国通貨】ドルペソは１８．３０台=メキシコペソ 昨日のドルペソは落ち着いた動き。１８日にドル高を受けて１８．４９１７まで上昇も１８．５０を付けきれず反落。昨日は１８．３０トライも１８．３０４５までにとどまり、限定的な値幅での動きに終始した。 対円では円安の勢いが強い。８円５８銭を付ける動き。昨年７月以来の高値圏。 MXNJPY 8.577USDMXN18.347