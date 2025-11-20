2026年の幸運を占う“東の「福男・福女選び」”が行われました。会場となったのは群馬県の桐生西宮神社。気温0.1度と冷え込む中、午前6時からまず行われたのは「福女選び」。45人が「一番福」を目指して、参道から本殿の約230メートルを全力で駆け抜けます。最後に待ち構えるのは50段を超える階段。最後の難関も圧倒的な速さで「一番福」をつかみ取ったのは、元陸上部部長・高校3年生で大学受験を控える木戸瑚白さん（17）です。木