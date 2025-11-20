きょうは前線が近づく影響で、北日本の日本海側や北陸で雨の降る所があるでしょう。北海道は夜遅い時間帯ほど、本降りの雨になりそうです。関東から九州は広く晴れるでしょう。太平洋側を中心に空気が乾燥するため、体調管理や火の取り扱いにはお気をつけください。けさは今季一番の冷え込みの所もありましたが、日中の気温はきのうと同じか高くなります。北日本では、きのうより大幅に高くなるでしょう。きょうの各地の予想最高気