タレントの河合郁人（38）が20日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。大好きな人気チェーン店を明かした。河合が「大好きですね。多いときは週5で食べています」としたのは人気中華料理チェーン店「バーミヤン」。中でも「バーミヤンチャーハンが大好き」だといい「チャーハン界ではこれ以上のチャーハンに出会ったことがない」と断言。「香りとパラパラ感」がやみつきと力説した。さ