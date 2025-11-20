女優の国生さゆり（58）が19日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。おニャン子クラブ時代の恋愛についてぶっちゃけた。この日はタレントのミッツ・マングローブとともに出演。国生は今年でデビュー40周年、ミッツも女装歌謡ユニット「星屑スキャット」が結成20周年となる。ミッツが最初に所属した芸能事務所が国生と同じソニー・ミュージックアーティスツで、事務所の先輩後輩の関係だった。