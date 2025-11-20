Metaが画像から3Dモデルを生成できるAI「SAM 3D」を2025年11月19日(木)に発表しました。SAM 3Dは人体に特化した「SAM 3D Body」と物体に特化した「SAM 3D Objects」に分かれており、どちらも競合製品より高品質な3Dモデルを生成できます。SAM 3Dhttps://ai.meta.com/sam3d/Introducing SAM 3D: Powerful 3D Reconstruction for Physical World Imageshttps://ai.meta.com/blog/sam-3d/SAM 3D Bodyは画像内に存在する人間の体形とポ