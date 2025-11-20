エア・ウォーターは11月1日、北見工業大学地域循環共生研究推進センターと共同で、北海道網走郡美幌町の実証実験住宅において、家畜ふん尿由来のバイオメタンを活用した電気・熱および水素発電システムの社会実装に向けた実証を開始したと発表した。バイオメタンエネルギーシステム○実証の概要今回の実証は、両者が2024年3月25日に締結した「住宅におけるカーボンリサイクル技術実証」に関する協定に基づいて実施する。エア・ウォ