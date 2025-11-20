女優の浜辺美波（25）とSnow Man目黒蓮（28）が20日、都内でダブル主演を務める映画「ほどなく、お別れです」（三木孝浩監督、26年2月6日公開）完成報告会に登壇した。同作は長月天音氏の同名ベストセラー小説が原作。葬儀会社に就職したヒロイン・清水美空が、指南役の葬祭プランナー・漆原とともに、「最高の葬儀」を目指す姿を描く。オファーを受けた当時について浜辺は「最初に頂いた脚本が本当に素晴らしくて読みながら泣いて