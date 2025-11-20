アフリカサッカー連盟(CAF)は19日、パリSGのモロッコ代表DFアクラフ・ハキミが2025年のアフリカ年間最優秀選手に選出されたことを発表した。右サイドバックを主戦場とするハキミは、2024-25シーズンにUEFAチャンピオンズリーグ、リーグ・アン、クープ・ドゥ・フランスの主要タイトル3冠に大きく貢献。9月にはモロッコを3大会連続7回目のワールドカップに導いた。初受賞の27歳DFは「このトロフィーは僕だけのものではありませ