Appleが2026年に発売するとウワサされている新製品の中で、特に楽しみなものをApple関連メディアの9to5Macがまとめています。Apple has five products coming next year that I’m very excited for - 9to5Machttps://9to5mac.com/2025/11/19/apple-has-five-products-coming-next-year-that-im-very-excited-for/◆1：折りたたみiPhoneAppleが折りたたみiPhoneを開発していることは長らくウワサされており、2017年にはすでに折り