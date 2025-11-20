リアルかわいい水の生きものグッズはいかが？神戸市中央区の都市型水族館「átoa（アトア）」は、11月22日（土）から24日（月・振休）までの3日間、生きものをテーマに作品を制作するクリエイターを招いた物販イベント「アトアクリエイターズフェスタ2025」を開催する。キーホルダーやアクリルスタンド、バッグ、出刃包丁まで多彩なアイテムを販売。作者も来場するので、直接話をしながら作品を選ぶことができる。sakanazuki