歌手でタレントの研ナオコ（72）が18日、自身のインスタグラムを更新。楽屋でくつろぐ様子をとらえた“レア”なオフショットを公開した。【写真】「可愛いっ」 白のもこもこセットアップ×スリッパ姿でくつろぐ研ナオコ研は現在、『梅沢富美男役者人生60年研ナオコデビュー55周年梅沢富美男＆研ナオコアッ！とおどろく夢芝居』の公演の真っ最中。この日は、茨城・水戸市民会館での公演日で、投稿では「楽屋にて、にて