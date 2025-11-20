ミュージシャンで俳優のピエール瀧（58）が、ドキュメンタリー映画『MARINES DOCUMENTARY 2025 すべての敗れざる者たちへ』（12月12日公開）のナレーションを担当することが明らかになった。20日、千葉ロッテマリーンズが発表した。【動画】「この映画は2025年の敗北を描く」千葉ロッテ、ドキュメンタリー映画のティザー映像本作品は、長いペナントレースを戦う選手が語る野球選手としての言葉や、チームがどのようにシーズン