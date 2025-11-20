俳優の浜辺美波、目黒蓮（Snow Man）が20日、都内で行われた映画『ほどなく、お別れです』完成報告会に登壇した。【写真】仲良さそう…笑顔を見せる浜辺美波＆目黒蓮遺族の希望に沿って故人に合った葬儀を提案し、全ての手配と進行（葬儀の段取り、会場設営、式の進行など）を執り行う仕事“葬祭プランナー”を題材とした今作は、長月天音氏のデビュー作『ほどなく、お別れです』から始まる「ほどなく、お別れです」シリーズ（