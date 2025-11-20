【その他の画像・動画等を元記事で観る】 サザンオールスターズのライブ映像作品『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』のリリースを記念して、11月22日放送のTOKYO FM系列『桑田佳祐のやさしい夜遊び』にて、ツアーのライブ音源を中心に、パッケージ未収録のパフォーマンスが音源として特別にオンエアされることが決定した。 ■未収録のとあるパフォーマンスをオンエア予定 番