19日夕方、熊本市で大学生が乗った自転車が93歳の男性をはね、男性は意識不明の重体です。警察によりますと19日午後5時45分頃、熊本市北区楡木で、熊本市に住む18歳の女子大学生が乗った自転車がバス停付近に立っていた北区麻生田の宮永道明さん93歳をはねました。宮永さんは頭を打ち、意識不明の重体です。自転車の大学生にけがはなく、警察に「スピードを出していて他の人を避けたら男性にぶつかった」と話しているという