Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が自身のXを更新。5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』のものだと思われるステージショットを公開し、圧倒的な世界観をとらえたビジュアルが大きな反響を呼んでいる。 【画像】ミセス大森元貴のステージショット／“赤髪”へのチェンジも話題 ■スポットライトに大森元貴が浮かぶ“孤高のモノクロショット” 投稿されたのは、漆黒の空間に