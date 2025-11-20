マイアミ・ヒート vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ日付：2025年11月20日（木）開催地：カセヤ・センター（Miami）最終スコア：マイアミ・ヒート 110 - 96 ゴールデンステイト・ウォリアーズ NBAのマイアミ・ヒート対ゴールデンステイト・ウォリアーズがカセヤ・センター（Miami）で行われた。 第1クォーターはマイアミ・ヒートが