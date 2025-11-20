お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、19日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）で、“命の危機”が迫った経験を明かした。かねて“芸人たるもの、お客さんを笑かしてナンボ、泣き顔を見せてどうする”を信条にしているケンコバ。この日は「他人の光景を見て、危うく涙が出そうになったことがある」と告白。「俺は人前で涙を見せたら、その場で腹をかっさばいて死ぬって決