伊野尾慧（Hey！ Say！ JUMP）と松本穂香がダブル主演する2026年1月18日スタートのドラマ『50分間の恋人』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜22時15分）より、メインビジュアルとティザー映像が解禁。さらに、2人の関係を掻き回す個性派キャストに、味方良介、秋元真夏、黒田光輝、おいでやす小田、高橋光臣、木村多江が決定した。【写真】秋元真夏、木村多江ら個性派キャストが集結本作は、晴流（伊野尾）のズレた言動に振