正当な理由なく新潟市西区の学校に侵入した建造物侵入の容疑で、市内に住む自称・塾講師の男(34)が逮捕されました。 逮捕されたのは、新潟市西区大学南二丁目に住む自称・塾講師の男(34)です。警察によりますと、男は5月15日午後6時30分ごろから約1時間にわたり、新潟市西区の学校に侵入した疑いがもたれています。 学校関係者から警察に通報があり、防犯カメラの映像などから逮捕に至りました。警察の調べに対し男は「間違