上白石萌歌、なにわ男子・高橋恭平、INI・木村柾哉、FANTASTICS・中島颯太がクアトロ主演を務める映画『ロマンティック・キラー』に、GENERATIONS・白濱亜嵐が出演することが発表され、コメントが到着。併せて、白濱演じる謎の不良学生のPVが解禁された。【動画】GENERATIONS・白濱亜嵐が9年ぶりに不良役！映画『ロマンティック・キラー』ロマンティック襲来PV「謎の不良学生編」2022年にNetflixでアニメ化もされた百世渡の