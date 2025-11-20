グリーンコープ生協くまもとは、遺伝子が組み換えられたナタネが自然界に広がらないよう求める要望書を、1万8366筆の署名とともに熊本県に提出しました。これに対し県の担当者は、遺伝子組み換えナタネについて「国はこれまでのところ輸入する港の周辺などでしか確認されておらず、生育範囲が拡大している状況にないとしている」としたうえで、グリーンコープの独自調査には県も協力を続けると話しました