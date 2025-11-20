2026年1月20日に発売される櫻坂46・松田里奈1st写真集より、夕焼けのビーチで撮影された水着カットが解禁された。【写真】しなやかなボディラインと大人びた表情が印象的！本作は松田にとって初めての写真集。羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録した。撮影中には26歳