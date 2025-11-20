【モデルプレス＝2025/11/20】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショーの新シーズン「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた河村叶翔と相塲星音が11月18日、それぞれのInstagramを共に更新。交際7ヶ月を報告した。【写真】「今日好き」美男美女カップル「可愛いが大渋滞」交際7ヶ月密着2ショット◆河村叶翔＆相塲星音、交際7ヶ月を報告河村と相塲はそれぞれ、顔を寄せ合いハートポーズなどを作り同じ