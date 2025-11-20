Snow Man目黒蓮（28）と女優の浜辺美波（25）が20日、都内でダブル主演を務める映画「ほどなく、お別れです」（三木孝浩監督、26年2月6日公開）完成報告会に登壇した。同作は長月天音氏の同名ベストセラー小説が原作。葬儀会社に就職したヒロイン・清水美空が、指南役の葬祭プランナー・漆原とともに、「最高の葬儀」を目指す姿を描く。約6年の構想を経て映画化。敏腕の葬祭プランナーを演じた目黒は、役作りについて「ひたすら練