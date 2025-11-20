熊本地震からの復興を願う九州最大級のキャンドルイベントが阿蘇市で始まります。コスギリゾート阿蘇ハイランドで開かれ、19日は関係者向けに仮の点灯式がありました。九州で活躍するキャンドル作家が地震からの復興と地域の発展を願って企画し、今年は過去最高の約7000個の灯りです。阿蘇キャンドルナイトは11月29日から12月14日まで、金・土・日曜に開催されます。