歌手で俳優の星野源が、2年連続で韓国公演を開催することが発表され、現地メディアが期待感を示した。今回は初のアリーナ公演となる。芸能専門メディアのスターニュースは20日「日本の歌手兼俳優の星野源が2年連続で来韓コンサートを開催する。19日、所属事務所のアミューズによると、星野源は来年2月6日、仁川（インチョン）インスパイアアリーナで『Gen Hoshino Live in Korea“約束”』を開催し、韓国のファンと会う」と報じ