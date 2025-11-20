楽天の西垣雅矢投手（２６）が２０日、楽天モバイルパーク宮城で契約交渉に臨み、２７８０万円アップの３７００万円（金額はいずれも推定）でサインした。今季はチーム最多の６３試合に登板し、中継ぎながら最多タイの７勝をマーク。「よく頑張ってくれた、という話をしていただいた。金額面も評価してもらったので良かったです」と振り返った。またこの日、今年１月に２歳年上の会社員と結婚していたことが球団から発表された