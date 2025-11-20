6速MTのみ！ ホンダ新「軽スポーツカー」発表！2025年11月20日、ホンダは軽自動車「N-ONE（エヌワン）」の一部改良モデルを発表しました。同車は11月21日に発売される予定です。6速MTのみ！ ホンダ新「軽スポーツカー」発表！【画像】超カッコいい！ これがホンダ新「軽スポーツカー」です！（48枚）N-ONEは、ホンダの乗用車の原点である「N360」の精神を受け継ぐ軽ワゴンで、タイムレスなデザインとM・M（マン・マキシマム