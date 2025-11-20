6代目が登場した人気モデルトヨタのラインナップの中でも多くのファンを持つクロスオーバーSUVが「RAV4」です。2025年5月には待望の新型が世界で初めて公開された後、2025年10月29日から11月9日にかけて開催された「ジャパンモビリティショー2025」の会場で日本初公開され、大きな関心を集めました。トヨタ「新型RAV4」【画像】超カッコイイ！ トヨタ新型「RAV4」を画像で見る（88枚）RAV4は、1994年に初代モデルが誕生し、