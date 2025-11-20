尾花沢市で19日夕方、70代の女性がクマに襲われ、顔と腕などを引っかかれるけがをしました。命に別条はないということです。19日午後5時10分ごろ、尾花沢市北郷の畑で、77歳の女性がクマに襲われ、家族が110番通報しました。警察や消防などによりますと、女性は顔や右腕・右足を引っかかれるなどして深い傷を負い、病院に搬送されました。意識はあり、命に別条はないということです。当時、女性は自宅に隣接する畑に1人でいて、カ