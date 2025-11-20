１９日、ビシケクで行われた第１回中国・キルギス外相戦略対話。（ビシケク＝新華社配信／羅曼）【新華社ビシケク11月20日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は19日、キルギスの首都ビシケクで同国のクルバエフ外相と第1回外相戦略対話を行った。