ＬＲＴ・ライトラインの運営会社で技術指導にあたった元常務の中尾正俊さんが１９日、とちぎ未来大使の委嘱を受けました。委嘱状は、宇都宮市の栃木県公館で福田富一知事から手渡されました。 ＬＲＴ・ライトラインは２０２３年８月２６日の開業以来、１９日までにおよそ１１００万人が利用しました。 中尾さんは、路面電車日本一の営業距離を持つ広島電鉄の常務を経て、２０１５年６月にＬＲＴ運営会社の常務に就任。広島時代は