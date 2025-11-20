寒河江市で20日朝、親子グマとみられる2頭が緊急銃猟の判断によって駆除されました。11月20日午前6時50分ごろ、寒河江市白岩で、箱わなにクマ1頭がかかっているのが発見されました。寒河江市などによりますと、クマは子グマとみられていて、その後、近くの畑では親グマとみられるクマ1頭が目撃されました。現場の200メートルほど南には白岩小学校があり、周辺は住宅地となっていることから、寒河江市では緊急銃猟を判断し、