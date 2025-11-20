１１月１９日は国際連合が世界の衛生状況の改善に取り組もうと定めている世界トイレの日です。 鹿沼市は災害時にスムーズに仮設トイレを設置できるよう東京に本社を置く仮設トイレのメーカーと災害協定を結びました。 鹿沼市と協定を結んだのは日本で初めて仮設トイレを作ったメーカーで鹿沼市に営業所がある日野屋です。 松井正一市長と日野屋東日本ブロックの長木祐介ブロック長が協定書に調印