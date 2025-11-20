１１月４日、小山市の住宅に男らが押し入った強盗傷害事件で逃走していた２０代の男２人が、１９日までに逮捕されました。 強盗傷害と住居侵入の疑いで逮捕されたのは、宮城県石巻市生まれの無職・三浦祐太容疑者（２２）と千葉県鎌ヶ谷市の会社員・葛西月光容疑者（２３）です。 警察によりますと２人は、先に逮捕された千葉市の会社員、大内一真容疑者（３３）などと共謀して、今月４日、小山市大川島の住宅に押し入り、住人の